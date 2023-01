Genova – Aggredita per strada dal compagno e salvata da un agente di polizia penitenziaria libero dal servizio. E’ successo sabato nel quartiere di Borgoratti dove le grida di una donna di 29 anni hanno richiamato l’attenzione di un agente della penitenziaria che camminava nella zona. L’agente è accorso ed ha visto il compagno della donna, un uomo di 54 anni, che la stava aggredendo con frasi minacciose e atteggiamento molto aggressivo.

Senza perdere tempo e dimostrando grande sangue freddo, l’agente ha accompagnato la donna in un bar per metterla al sicuro e ha chiesto di chiamare le forze dell’ordine e poi è uscito a bloccare l’uomo che voleva entrare e lo ha fermato sino all’arrivo della polizia che ha proceduto al fermo vero e proprio.

A segnalare la notizia Fabio Pagani segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria che ha raccontato l’episodio sulle pagine social.

La donna è finita al pronto soccorso e l’uomo è stato denunciato per lesioni personali e per lui è scattato il “codice rosso” con l’allontanamento dall’abitazione dove vive la donna.