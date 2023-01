Genova – E’ arrivata in treno per incontrare il ragazzo conosciuto sui social ma è stata portata in un hotel e violentata. Terribile avventura per una ragazza appena maggiorenne giunta nel capoluogo ligure da un’altra regione per incontrare di persona il ragazzo conosciuto in chat.

Il ragazzo, 20 anni, le ha raccontato di aver preso una stanza d’albergo per farla riposare dal lungo viaggio ma poi, arrivati sul posto, le sue reali intenzioni si sono rivelate e la ragazza ha subito una violenza sessuale.

La giovane ha raccontato la terribile esperienza ad una amica che l’ha convinta a chiamare i carabinieri che hanno raccolto la denuncia e fermato il ragazzo che ora è indagato per violenza sessuale.