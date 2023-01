Genova – Preparano la mobilitazione comitati e Cittadini che si oppongono al prolungamento del Porto di Prà con la costruzione di “dentino”. L’appuntamento è per lunedi 23 gennaio, alle 14.30, in consiglio comunale dove sarà presente anche il Presidente di Autorità di Sistema Portuale che illustrerà alcuni dei passaggi del progetto.

Un consiglio monotematico dedicato interamente al progetto di costruire “i cassoni” sul sesto modulo del porto di Pra’.

Sulle barricate, oltre alla popolazione di Prà e Pegli – ma ci saranno anche i comitati di Voltri che temono da sempre il prolungamento portuale anche a ponente, ci sarà la minoranza che ha presentato un documento che impegna il Consiglio a esprimersi contrariamente a questa ennesima servitù, “senza se e senza ma”.

Comitati e minoranza invita i cittadini a partecipare numerosi per ascoltare quanto verrà detto e per “dar seguito e forza alla raccolta firme promossa dalle associazioni e comitati”.

Una partecipazione che oggi è stata resa “difficile” per ascoltare l’interrogazione presentata nel consiglio comunale odierno.

Sino all’ultimo minuto, infatti, non è stato dato di sapere se ci sarebbe stato tempo per l’interrogazione e così un altro presidio di protesta è stato “cancellato”.