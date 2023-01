Genova – Il cancello del parcheggio accanto alla stazione di Pegli torna aperto ed è possibile accedere ai binari ma resta il “mistero” del lucchetto.

Dopo le proteste dei pendolari è stato riaperto il cancello che mette in comunicazione il posteggio auto che sorge accanto alla stazione e le banchine della ferrovia.

Aperto nel periodo natalizio dopo una lunga e delicata trattativa tra Comune e Ferrovie dello Stato, era stato richiuso da “ignoti” nei giorni scorsi, provocando vibranti proteste dei pendolari e dei disabili costretti ad una deviazione di 400 metri (con barriere architettoniche) per raggiungere la stazione che sorge proprio accanto.

Molti scavalcavano pericolosamente il cancello ma la maggior parte ha rischiato di perdere il treno o di arrivare tardi al lavoro per l’impossibilità di fare il percorso cui ormai erano abituati.

Dopo l’articolo di LiguriaOggi.it sono arrivate le risposte ufficiali che parlavano di un lucchetto posizionato “da ignoti” e che sarebbe stato rimosso al più presto per poter riaprire il cancello.

Lo sbarramento è stato liberato ma il lucchetto sembrerebbe al suo posto, intatto.

“Forse è intervenuto Arsenio Lupin – scherzano i pendolari – e dopo aver aperto il lucchetto lo ha richiuso e posizionato sul cancello. Sarebbe interessante sapere come hanno fatto ad aprirlo senza le chiavi come è stato riportato sui social”.

Intanto il “caso” del cancello chiuso rischia di avere una coda in Tribunale visto che un post di Silvia Brocato, ex assessore del Municipio VII Ponente, nel quale si denunciava il disagio, è stato commentato da un account che insinua che il lucchetto potrebbe essere stato posizionato da chi ha poi avviato la protesta.

Un’accusa gratuita e grave cui l’ex assessore risponderà con una querela per diffamazione se non arriveranno le scuse del “proprietario” dell’account, che sarebbe una persona esposta politicamente nello schieramento di centro-destra.

Il “mistero” del lucchetto del cancello del parcheggio di Pegli potrebbe riservare altre sorprese.