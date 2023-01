Genova – Ancora disagi per gli utenti della Metropolitana genovese con l’ennesima serie di chiusure anticipate del servizio.

Causa lavori in atto da settimane sulla linea aerea di alimentazione, la verifica periodica dell’armamento e interventi alla stazione di Brignole, il servizio chiuderà in anticipo, alle 21 nelle sere di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).