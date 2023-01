Liguria ancora sotto l’influsso di correnti umide provenienti da est che portano ancora nuvolosità ma che sono in attenuazione consentendo un ritorno a condizioni meteo più stabili.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 24 gennaio 2023

Addensamenti che resisteranno compatti sul versante nord dell’Appennino e tra le Alpi Liguri / Marittime, non si escludono deboli e locali nevicate. Si apre sulla costa, giornata soleggiata e tempo asciutto; dal pomeriggio sera stratificazioni invaderanno un po’ tutta la regione, nuovi fiocchi possibili sul versante nord dell’Appennino orientale al confine con il Tosco-Emiliano

Venti di burrasca da ENE a ovest di Capo Mele, raffiche a tempesta nella notte sulla parte più occidentale del Mar Ligure. Forte fra nord e nord-est altrove, rinforzi nelle zone soggette.

Mare con settore al largo agitato nella notte il bacino più occidentale, molto mosso altrove; mosso/stirato su costa genovese e Riviera di Levante.

Temperature stazionarie le minime, recuperano di qualche punto le massime complice il maggiore soleggiamento.

Costa: min +6/9°C, max +8/13°C

Interno: min -7 (vette)/+3°C, max 3/+6°C (fondovalle/collina)

Previsioni valide per mercoledì 25 gennaio 2023

Nuvoloso o molto nuvoloso sul versante nord dell’Appennino, possibili deboli fenomeni a prevalente carattere nevoso; asciutto e nel complesso soleggiato sulla costa con alternanza di spazi di sereno a velature/stratificazioni.

Venti: rimane sostenuto da nord con rinforzi come da avviso.

Mari: molto mosso a ponente; mosso/stirato altrove.

Temperature: in nuova diminuzione.

Tendenza per giovedì 26 gennaio 2023

Condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo addensamenti sulle Alpi Liguri, parziali sul versante nord dell’Appennino.

Condizioni meteo-marine in miglioramento.