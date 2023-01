Genova – Rubinetti a secco nella zona di piazza della Vittoria, in pieno centro cittadino e gravi disagi per residenti e attività commerciali che si sono ritrovate improvvisamente senza acqua nelle condotte.

A causare i problemi sembra sia un guasto ad una tubazione che ha fatto intervire le squadre di operai e tecnici per la riparazione.

Il problema sembra riguardare i civici con numero dispari ma i disagi si estendono anche alle zone limitrofe.