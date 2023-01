Genova- Ha azionato il meccanismo della poltrona reclinabile e il cagnolino è rimasto con la coda incastrata all’interno. Curioso salvataggio, la scorsa notte, per i Vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli che hanno soccorso un cagnolino incastrato in una poltrona reclinabile.

La padrona, che si era addormentata seduta in posizione reclinata, non si era accorta che Cocco, questo il nome del cane, era andato a dormire lì sotto.

Al risveglio ha azionato il meccanismo per rialzarsi ed ha sentito un guaito.

La coda era rimasta incastrata nel meccanismo. I vigili del fuoco hanno provveduto a smontare il motore e successivamente hanno liberato la coda dalla vite senza fine, restituendo il piccolo alle coccole della padrona.