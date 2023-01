Genova – La “statua” creata da Lele Luzzati trova una nuova sistemazione ai Giardini Luzzati e vicino al Belvedere Tonino Conte e al “suo” Teatro della Tosse.

La “scultura scenografica” posizionata per anni a Porta Siberia, davanti a quello che fu il Museo Luzzati, era stata smontata tra lo stupore e la delusione dei genovesi ma il Comune aveva subito precisato che l’operazione era finalizzata ad un restauro – poi eseguito – e che sarebbe tornata in una postazione ancora più adeguata e così è stato.

La struttura, nella realtà un assemblaggio di elementi scenografici nati per diversi spettacoli che hanno reso famoso il Teatro della Tosse, ha trovato oggi una nuova collocazione, stabile e definitiva, ai Giardini Luzzati di Genova all’altezza del Belvedere Tonino Conte, nello spazio intermedio fra il Teatro della Tosse e i giardini intitolati all’artista scomparso nel 2007.

La posa dell’opera, un oggetto inedito al quale è stata restituita la forma pensata originariamente dal maestro anche attraverso il restauro di tutte le sue diverse componenti, è stata celebrata questa mattina alle 12 alla presenza, tra gli altri, dell’assessore comunale ai Servizi sociali Lorenza Rosso, del coordinatore del Sestiere del Molo Marco Montoli e del presidente della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Emanuele Conte. Alle 18 festeggiamento informale, con aperitivo in compagnia dell’attore Enrico Campanati e la musica del Coro Quattro Canti diretto da Gianni Martini.

La nuova composizione riunisce elementi in resina e polistirolo rinforzato che sono quanto rimane di una serie di imponenti figure alte oltre 5 metri create per lo spettacolo teatrale “Uccelli e altre utopie”, in scena nel 1999 presso la diga foranea del Teatro del Mare, e parti della scenografia realizzata dallo stesso artista per “La festa delle donne”, rappresentata nel 2001 al Teatro Greco di Siracusa. Nel 2019 i pezzi che componevano l’opera, a seguito della chiusura del museo Luzzati, furono smontati, trasferiti e conservati tra i LuzzatiLab e il Teatro della Tosse. Oggi, grazie alla volontà, all’impegno e al lavoro del Sestiere del Molo, dei suoi architetti Franco Cassinelli e Camilla Ponzano e alla collaborazione con la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, la scenografia, restaurata e attentamente ricomposta secondo il modello originale, ha trovato casa nello spazio dei Giardini Luzzati intitolato a marzo 2022 a Tonino Conte, in un angolo verde che è anche punto di raccordo tra la piazza che prende il nome dell’artista e il Teatro cui ha dato vita.