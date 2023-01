Ancora pesanti disagi per gli utenti dei servizi mail di Libero e di Virgilio a causa del down dei server che ormai va avanti da giorni. Nessuna possibilità di inviare e ricevere email e utilizzare i servizi offerti ma anche la preoccupazione per il contenuto delle comunicazioni conservate – si spera – sui server che non sono funzionanti.

Il timore degli utenti, sempre più infuriati sulla Rete e nei social, è che il down possa avere conseguenze proprio sugli “archivi”, ovvero sui messaggi conservati online.

Nelle ultime ore i gestori dei servizi hanno spiegato di aver introdotto una nuova tecnologia e che questa ha presentato dei bug che hanno fatto andare in tilt la piattaforma ed hanno assicurato un ritorno alla funzionalità entro 48 ore.

Intanto le Associazioni dei Consumatori affilano le armi e si preparano ad una maxi richiesta di risarcimento danni da avviare verso i gestori di Virgilio e Libero.