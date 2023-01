Genova – La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere sta navigando verso La Spezia, dove arriverà domani, nel primo pomeriggio, e si attiva la gara di solidarietà tra quanti desiderano aiutare i 237 Migranti – tra loro 87 minorenni e 9 neonati.

Cgil Liguria e Camera del lavoro di Genova si stanno attivando per venire incontro alle necessità dei migranti della Geo Barents che nella giornata di sabato dovrebbero attraccare al Porto di La Spezia.

Si tratta di un piccolo ma importante gesto di solidarietà nei confronti di esseri umani costretti a lasciare le loro terre e costretti, dal Governo italiano, a giorni aggiuntivi di navigazione prima di toccare terra.

L’appello che arriva dai soccorritori è quello di avere indumenti invernali, soprattutto di genere maschile, e coperte. Chi ne ha la possibilità può portare oggi in Camera del Lavoro a Genova Cornigliano in via San Giovanni d’Acri 6 entro le ore 15.30 maglioni, pantaloni, maglie, giubbotti. Nel fine settimana la Cgil si farà carico di portarli a La Spezia.

La Cgil chiede che il Governo cambi la linea sull’accoglienza dei migranti che non ferma il flusso di migliaia di disperati ma ne aumenta solo le sofferenze.