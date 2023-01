Savona – Una ragazza di 24 anni è stata arrestata dalla polizia, in piazza del Popolo, a seguito di controlli anti spaccio.

La giovane è stata vista dagli agenti mentre cedeva una dose di cocaina ad un tossicodipendente in cambio di denaro e l’hanno fermata.

Durante la perquisizione gli agenti hanno scoperto che portava con sé alcune altre dosi di droga avvolte nel cellophane.

L’arrestata era già da alcuni giorni nel mirino della Polizia. I suoi spostamenti tra la piazza nel centro di Savona e un palazzo nelle immediate vicinanze erano infatti risultati sospetti. Una volta individuato l’appartamento, al suo interno è stato trovato circa un etto e mezzo di cocaina e circa mezz’etto di altre droghe, due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento e oltre 21mila euro in contanti.

La ragazza è stata accompagnata in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’acquirente della dose di cocaina è stato invece segnalato alla Prefettura di Savona quale assuntore di stupefacenti.

(foto di Archivio)