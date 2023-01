Le correnti umide di provenienza meridionale che interessano la Liguria porteranno domani e dopo ad un aumento della nuvolosità. Anche i venti dovrebbero rafforzarsi mentre le temperature dovrebbero ad aumentare, seppur di poco.

Queste le previsioni di Arpal per domani, martedì 31 gennaio e per mercoledì 1 febbraio:

MARTEDI’ 31 GENNAIO dalle prime ore del mattino rinforzo della ventilazione settentrionale su AB, intensità generalmente moderata con possibili locali raffiche fino 50-60 km/h. Possibile locale disagio fisiologico per freddo su AB in corrispondenza del vento più intenso. Attenuazione dal pomeriggio

Temperature notturne molto basse nelle zone interne. I valori più bassi in assoluto sono stati:

-8.2 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova)

-7.2 a Calizzano (Savona) e Ferrania (Cairo Montenotte, Savona)

-7.0 a Sassello (Savona)

-5.9 a Padivarma (Beverino, La Spezia)

Oggi, alle ore 10.45 il valore massimo registrato dalla rete Omirl è 12.6 a Diano Castello Varcavello (Imperia).