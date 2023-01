Genova – Una rissa si è scatenata nella serata di ieri prima sopra un autobus che passava per via Gallesi, nel quartiere di San Biagio, e poi si è riversata in strada.

Ad essere coinvolti nella violenta lite sarebbero state sei persone e tre cani. Ad avere la peggio un uomo, trasportato in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi con alcune fratture, e anche un animale, portato in una clinica con alcuni segni di morsicatura.

Sul posto, per chiarire la dinamica e individuare i colpevoli, sono giunte quattro pattuglie di polizia, oltre che i sanitari del 118 e il soccorso animali.