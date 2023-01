La Spezia – La nave Geo Barents della Ong Medici senza Frontiere ha ricevuto il via libera alla partenza dal porto di La Spezia dopo aver sbarcato i 237 Migranti salvati in tre diverse operazioni di emergenza al largo della Libia.

L’equipaggio ha ricevuto il via libera e la partenza è attesa a minuti. La Geo Barents potrà lasciare calata Artom per riprendere la sua missione umanitaria per soccorrere le imbarcazioni che dovessero averne necessità. Per farlo dovrà ripercorrere i 1200 chilometri navigati all’andata, quando le autorità italiane hanno indicato nel porto di La Spezia, distante 100 ore di navigazione dai luoghi dell’emergenza, quale “porto sicuro”.

Una decisione che ha scatenato le proteste perché, se da un lato la scelta di un porto “non abituale” ha offerto respiro agli scali del Sud Italia già oberati di lavoro, costringere naufraghi salvati in mare (tra loro donne e neonati) a restare imbarcati per giorni su una nave non nata per questo scopo, risulta a molti ossrvatori una potenziale violazione delle leggi del Diritto Internazionale che obbligano le navi a raggiungere il primo porto sicuro per sbarcare le persone soccorse. Una interpretazione diametralmente opposta a quella scelta dal nuovo Governo italiano.

notizia in aggiornamento