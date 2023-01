Genova – Cresce ancora la tensione attorno alle vicende legate alla cessione della Sampdoria e mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili dell’invio di un proiettile alla sede della Società, a Corte Lambruschini e della protesta davanti alla sede della Fondazione Garrone, arriva una nuova “convocazione” della tifoseria, venerdì 3 febbraio, alle 17, davanti alla sede della Erg, in via De Marini, al Wtc di Sampierdarena per una nuova protesta.

L’appuntamento viene diffuso in queste ore da molte pagine social che ruotano attorno al mondo della tifoseria blucerchiata e sarebbe firmato “La Sud”.

Nel volantino sono contenute frasi ad alto tasso di contestazione che preoccupano chi dovrà mobilitarsi per mantenere l’ordine pubblico.

“Lì ricorderemo, tutti insieme, alla famiglia Garrone Mondini che, se la Sampdoria sta morendo la colpa è solo loro” si legge sul volantino e, ancora: “No, Edoardo (Garrone, ndr), non hai capito, non funziona così. Finché noi non avremo tregua, Voi non avrete tregua. Voi ce lo avete messo (riferito a Massimo Ferrero, attuale proprietario della Sampdoria, ndr) e voi ce lo togliete”

La tensione dunque, è alle stelle tra tifoseria ed ex presidente e proprietario della società blucerchiata. Evidentemente gli appelli alla calma di Edoardo Garrone, non hanno trovato accoglienza tra la parte più arrabbiata della tifoseria.

Sotto il manifesto che circola sulle pagine social della Tifoseria