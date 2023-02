Genova – L’emergenza cinghiali per strada non termina con l’arrivo del mattino e all’interno del parco dell’ospedale Gaslini è stato segnalato un grosso animale che si aggira indisturbato. Potrebbe appartenere alla famiglia che ieri sera era stata segnalata in corso Europa, a breve distanza dall’ingresso “a monte” dell’ospedale eccellenza pediatrica italiana.

L’allarme è scattato e sono stati chiamati gli agenti del servizio regionale che molto probabilmente addormenteranno il cinghiale per poi abbatterlo come da normative vigenti.