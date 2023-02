Condizioni di tempo soleggiato e molto mite nella giornata di oggi per l’azione di correnti favoniche sul nord Italia ma tra le giornate di domenica e lunedì è atteso un brusco calo delle temperature e l’aumento delle nuvole con possibilità, ad inizio settimana anche di precipitazioni sul settore di ponente anche a carattere nevoso.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 4 febbraio 2023

Un po’ di nubi basse saranno presenti al mattino lungo le coste del levante, ma tenderanno ad attenuarsi. Sul resto della regione tempo soleggiato e molto mite specie lungo i versanti padani. Tra la sera e la notte nuovo aumento delle nubi sul Genovese, invariato altrove.

Venti da deboli a moderati da nord nelle aree interne, deboli meridionali sul mare e su alcuni tratti di costa.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in generale aumento, valori superiori alla norma specie nelle aree interne

Costa: min +8/12°C, max +14/18°C

Interno: min 0/+7°C, max +11/16°C (fondovalle/collina)

Domenica 5 febbraio 2023

Nubi irregolari su tutta la regione, più intense sul settore centrale dove non si esclude qualche debole pioggia in serata. Più aperto il tempo ai lati della regione.

Venti deboli o moderati da sud-est

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in diminuzione.

Tendenza per lunedì 6 febbraio 2023

Al mattino molte nubi a ponente con qualche pioggia e spruzzate di neve nelle aree interne sopra i 200-300 metri, più soleggiato a levante.

In giornata migliora ovunque.

Vento forte da nord-est

Temperature in sensibile calo.