Sanremo – Una foto della scenata di Blanco, con il cantante che prende a calci le rose disposte sul palco per lui e un messaggio ironico che ricorda che “i fiori vanno nell’organico”.

A cavalcare la cronaca e la grande eco dell’episodio è Amiu, Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana

Ispirandosi un pò alle campagne dissacranti di Taffo, anche Amiu approfitta dello “scivolone” di Blanco per fare un pò di informazione utile per far crescere la raccolta differenziata.