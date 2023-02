Savona – Sciopero del trasporto pubblico locale di TPL a seguito dell’incidente mortale avvenuto ieri sera, intorno alle 20, in un deposito dell’azienda a Legino, nel savonese.

A perdere la vita Stefano Macciò, 53 anni, dipendente del settore riparazioni della TPL e residente a Sassello.

Per cause ancora in via di accertamento l’uomo si trovava tra un mezzo di soccorso e un pullman recuperato per un guasto quando i due mezzi si sono mossi imprigionandolo in una morsa mortale.

L’uomo è deceduto per le ferite riportate prima dell’arrivo dell’ambulanza di soccorso.

La protesta è scoppiata subito e i sindacati hanno indetto lo sciopero per protestare per l’ennesimo decesso sul lavoro e per chiedere maggiori garanzie di sicurezza sul lavoro.

Dallo sciopero sono esclusi i servizi di trasporto per i disabili.