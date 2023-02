Genova – Incidente mortale, questa sera, sulla statale 45 che attraversa l’entroterra genovese. Intorno alle 20,30 un’uomo di 58 anni ha perso il controllo del mezzo all’altezza di Laccio – per cause ancora da accertare – e si è schiantato contro il guard rail.

Subito soccorso da altri automobilisti di passaggio, l’uomo è deceduto prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118 e il persone della Croce Rossa di Torriglia non ha potuto far altro che constastare il decesso.

Sul posto anche i vgili del fuoco, chiamati per estrarre l’uomo dalle lamiere e le forze dell’ordine che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Non è chiaro se siano coinvolti altri veicoli.