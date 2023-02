Sono più di 200 i messaggi già ricevuti al link https://lamialiguria.it/2023/01/liguria-love-alone/ per partecipare al concorso social di Regione Liguria che ha l’obiettivo di raccontare le storie d’amore più belle di San Valentino e celebrare l’orgoglio delle persone felicemente single. La campagna ha raggiunto 1,5 milioni di persone, con oltre 2.500 click, in particolare nella fascia 25-34 anni.

“Liguria Love – Liguria Alone”, che ha lo scopo di celebrare San Valentino, il santo protettore degli innamorati, e San Faustino, convenzionalmente identificato come patrono dei single, raccoglierà le frasi inviate dalle coppie e dai single per poi essere proiettate sugli schermi della Sala Trasparenza, al piano terra del Palazzo della Regione Liguria a Genova. I testi dedicati a San Valentino saranno diffusi martedì 14 febbraio, quelli pensati per San Faustino mercoledì 15 febbraio. Per partecipare basta inviare la propria frase, compilando l’apposito form online, disponibile all’indirizzo web https://lamialiguria.it/2023/01/liguria-love-alone/. Unico limite, il rispetto dei 140 caratteri di lunghezza.

Le frasi e gli aforismi più belli potranno contare su un palcoscenico d’eccezione, diventando protagonisti del maxischermo a luci led sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari. Anche in questo caso, il giorno dedicato alle dichiarazioni d’amore sarà il 14 febbraio, quello dedicato ai single sarà il 15 febbraio. Il contest “Liguria Love – Liguria Alone” è aperto a tutti, residenti e non, compresi i moltissimi turisti che sceglieranno la Liguria per festeggiare San Valentino, con un viaggio di coppia, oppure San Faustino, al mare o sui monti.