Genova – Fa tappa anche nel capoluogo ligure la X edizione di “Una vita da social” la campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo.

Dopo l’ampio consenso riscosso nelle precedenti edizioni, torna il truck della polizia di Stato impegnato nella campagna educativa itinerante.

Anche quest’anno, l’obiettivo è quello di sensibilizzazione i giovani sui rischi connessi all’uso della rete internet.

Il progetto, a cura del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento di P.S. è coofinanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione,.

Il tour itinerante, che in Liguria, è partito da Sanremo in occasione del 73esimo Festival della canzone italiana e terminerà la sua corsa, dopo aver toccato oltre 70 città italiane, giungerà a Genova domani 15 febbraio, dove si fermerà, nella cornice offerta dalla centrale Piazza de Ferrari, fino a giovedì 16 febbraio.

Gli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Liguria”, in collaborazione con la Questura, ospiteranno a bordo del truck, allestito con tecnologie di ultima generazione, studenti, insegnanti e famiglie per illustrare le principali insidie del web.

L’iniziativa verrà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 15 febbraio alle ore 10.30 in Piazza De Ferrari alla presenza dell’attore Vincenzo Paci impegnato in questi giorni, nel capoluogo ligure, nelle riprese della seconda stagione della fiction Blanca.