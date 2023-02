Sanremo – La Procura della Repubblica di Imperia ha accolto l’esposto presentato dal Codacons e indagherà il cantante Blanco per l’ipotesi di accusa di “danneggiamento”. La notizia arriva dagli ambienti dell’associazione dei Consumatori che ha presentato una denuncia contro il cantante chiedendo che si valuti il suo comportamento sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, in diretta Tv sull’emittente pubblica Rai 1 e danneggiando cose e beni pagati con il denaro dei Contribuenti italiani.

La scena aveva suscitato forti proteste e commenti negativi sui social perché il giovane cantante, non riuscendo a far risolvere un grosso problema di “ritorno audio” che comprometteva l’esibizione sul palco, ha iniziato a prendere a calci i mazzi di fiori e a distruggere quello che si trovava attorno a lui.

Un gesto di rabbia fortemente criticato e conestato anche da pubblico.

Blanco si era scusato il giorno successivo ma il Codacons ha deciso di presentare comunque il ricorso ora oggetto di indagine.