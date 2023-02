Ancora code e ancora disagi per automobilisti e trasportatori in viaggio sulla rete autostradale della Liguria.

Coda viene segnalata sull’autostrada A10 Genova – Savona, tra Varazze e il bivio con la A26 in direzione Genova. A causare i rallentamenti la presenza di restringimenti di carreggiata causati dai lavori nella galleria Bertè.

Coda anche in direzione contraria, verso Savona e sempre per il restringimento della carreggiata.

Coda anche sulla A26 Voltri Gravellona Toce, tra Ovada e Masone per cantieri

Cosa viene segnalata anche sulla A7 Genova – Milano, per diversi restringimenti di carreggiata tra Genova Bolzaneto e Serravalle