Genova – Mentre la città si commuove per la ricerca dei due gatti dispersi nell’incendio di via Piacenza scatta la gara di solidarietà anche per i tanti bambini rimasti senza una casa a causa del rogo che ha distrutto l’ultimo piano del palazzo.

La protezione civile segue 96 persone sfollate e sale a 41 il numero delle persone che ha chiesto di trovare una diversa sistemazione nel tempo necessario alle riparazioni che si teme possano andare avanti a lungo.

Tra loro ci sono le famiglie di 8 bambini e di un neonato e si moltiplicano gli appelli a trovare loro una sistemazione adeguata nel più breve tempo possibile.

Il Comune ha attivato sistemazioni presso alberghi della zona ma è necessario reperire sistemazioni più congeniali ad una famiglia con bambini e chi può aiutare può contattare direttamente la Protezione Civile.

Nei prossimi giorni saranno attivate raccolte per le prime necessità delle famiglie sfollate anche nelle associazioni e nella parrocchia vicina.

(Foto di Archivio)