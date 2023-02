Genova – Una buona notizia arriva dalle macerie ancora fumanti dell’incendio scoppiato all’ultimo piano del palazzo di via Piacenza, a San Gottardo. Uno dei due gatti dispersi dalla sera del rogo è stato ritrovato dai vigili del Fuoco che lo hanno subito consegnato a Daniel , il ragazzo che lo stava cercando disperatamente.

Il gatto non sta molto bene, ha respirato fumo a lungo e probabilmente ha subito lo stress terribile della paura e della impossibilità a fuggire e, per questo le sue condizioni non sono buone.

E’ stato subito trasportato dal veterinario che ha confermato i danni ai polmoni ma Leo, questo il nome del gatto ritrovato, potrebbe salvarsi.

Per lui le cure e le attenzioni dei padroni e del veterinario mentre proseguono le ricerche per Lola, l’altro gatto scomparso nell’incendio.

I padroni, la sera dell’incendio, hanno commosso i social intervistati in diretta durante le fasi dell’intervento dei vigili del fuoco, mostrandosi molto preoccupati per gli animali che non erano riusciti a soccorrere subito e che potevano essere rimasti intrappolati.

Si tratta di due esemplari di Maine Coon di 6 mesi e un anno e due mesi.