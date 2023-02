Genova – Stava giocando nei giardini del Matitone, a Sampierdarena, quando è caduto da un muraglione precipitando per oltre 20 metri. Non c’è stato nulla da fare per Bey il cane di razza pitbull protagonista di un episodio ancora in via di chiarimento. L’animale è caduto dalla terrazza dei giardini del Matitone procurandosi ferite che lo avrebbero costretto ad una vita con gravi paralisi e terribile sofferenza.

I volontari della Croce Gialla in servizio veterinario si sono precipitati davanti all’ufficio postale dove il cane è precipitato e lo hanno soccorso e traportato d’urgenza alla clinica veterinaria della Foce.

Qui i medici hanno rilevato delle fratture alla colonna vertebrale e lo hanno indirizzato al centro Cto di Arenzano dove ulteriori esami hanno fatto emettere un verdetto terribile: Bey non avrebbe più camminato e probabilmente avrebbe vissuto il resto dei suoi giorni tra inutili sofferenze e così la padrona, tra le lacrime, ha deciso di far addormentare per sempre il cagnolone che sino a poche ore prima correva e saltava con lei.

Ora resta da capire come abbia fatto il cane a cadere di sotto e se analogo rischio possono correrlo i bambini che dovessero frequentare il giardino.