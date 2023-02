Genova – Autostrada A10 Genova Ventimiglia chiusa in direzione levante al casello di Genova Prà ma senza comunicazioni. Lo denuncia il consigliere regionale Ferruccio Sansa che ieri sera, in una situazione di urgenza, si è ritrovato a dover viaggiare sino al casello successivo, in direzione ponente, per poi rientrare e “tornare indietro” sino a Genova.

Il casello di Genova Prà è chiuso durante la notte e il consigliere denuncia la scarsa informazione che tra in inganno molti automobilisti e annuncia un esposto alla Magistratura per chiedere che venga valutato il comportamento di Autotrade rispetto a questo disagio.

“Signor Tomasi (l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia) – scrive Sansa sui social – non vi vergognate? L’autostrada a Genova Prà è chiusa in direzione Levante.

Sui pannelli non è scritto niente. Centinaia di auto entrano e sono costrette ad andare dalla parte opposta. Perdono un’ora di tempo. Alcuni, come me, hanno un motivo di urgenza.

Chi se ne frega degli automobilisti, dei cittadini. Autostrade ci tratta come stracci”.

“Va avanti così da anni – prosegue la denuncia di Ferruccio Sansa sui social – Vorrei chiedere al signor Tomasi, numero uno della società che ha messo la Liguria in ginocchio, se non provi almeno un po’ di vergogna. Ma lui non risponde. Risponde solo a Briatore. Domani presenterò un esposto alle autorità. Non servirà a niente, ma subire non si può”.