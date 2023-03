Genova – Un incendio divampato sotto la strada Sopraelevata Aldo Moro ha causato la chiusura dello svincolo in direzione via di Francia.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e sembra che a bruciare sia una baracca forse usata come riparo da senza fissa dimora.

La polizia locale ha chiuso il tratto di Sopraelevata.