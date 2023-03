Genova – Ha perso il controllo della moto ed è scivolato riportando diverse gravi ferite. Un motociclista di 24 anni è stato soccorso questo pomeriggio sulla strada che dal monte Fasce porta al Cornua.

Il giovane è scivolato sull’asfalto restando sull’asfalto temporaneamente privo di sensi.

Fortunatamente alcuni automobilisti hanno assistito alla scena ed hanno subito chiamato i soccorsi e sul Fasce è salita l’ambulanza del 118.

Il giovane è stato immobilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente ma sembra che il centauro sia caduto da solo e che non sino coinvolti altri veicoli.