Automobilisti e trasportatori già in coda, anche oggi, prima dell’alba. Incolonnamenti vengono infatti registrati sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Varazze e il bivio con l’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, in direzione Genova per lavori.

Coda anche sulla autostrada A26 tra Masone e Voltri, sempre per lavori, in direzione mare.

Continuano anche le proteste di chi ogni mattina si ritrova imbottigliato in coda su alcuni tratti autostradali interessati dai cantieri ormai da mesi e mesi e chiede che i pedaggi vengano ridotti o cancellati direttamente e senza necessità di passaggi per piattaforme e App.