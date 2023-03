Genova – Migliorano, seppur lentamente, le condizioni del volpacchiotto soccorso a Quezzi perché malato di rogna e curato dai volontari dell’Enpa.

“Ricordate il giovane maschio di volpe – scrive Enpa Genova sulla sua pagina Facebook – piuttosto piccolo di statura, recuperato diverse settimane fa in quel di Quezzi (Genova)? Versava in gravissimo stato di rogna, magro, debilitato e letteralmente pieno di parassiti.

Adesso, dopo alcune settimane e le giuste cure, è letteralmente rifiorito! A sinistra la foto del giorno del suo arrivo, nel centro il “durante” e infine a destra il nostro amico oggi. Ma non è ancora finita, il piccoletto deve farsi ancor più bello per il suo ritorno in natura: lo abbiamo dunque spostato nei nostri recinti esterni, dove passare in tutta tranquillità l’ultima fase della sua convalescenza. Ormai la pelliccia è quasi completamente ricresciuta, e col tempo il ragazzo ci ha fatto chiaramente capire di non sopportare la nostra presenza: l’atteggiamento giusto che deve avere una volpe”.

Come sempre l’Enpa di Genova ricorda che è possibile aiutare il loro lavoro visitando il sito web https://linktr.ee/crasenpagenova…