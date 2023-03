Correnti umide di origine nord-occidentale continuano ad interessare la Liguria determinando condizioni di tempo variabile ma con prevalenza di schiarite.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 10 marzo 2023

Tra la notte e il primo mattino non si esclude qualche rovescio sullo Spezzino. Nubi sparse altrove, in veloce diradamento già in mattinata sul settore centro-occidentale fino ad avere cielo sereno. Nel pomeriggio velature in arrivo da ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato su tutta la regione.

Venti di burrasca di Libeccio al largo. Sotto costa da moderati a deboli un prevalenza meridionali, occidentali sui rilievi.

Mare agitato al largo e sull’estremo levante, molto mosso per onda lunga da sud-ovest altrove.

Temperature stazionarie o in contenuto aumento.

Costa: min +10/14°C, max +15/18°C

Interno: min +4/9°C , max +11/19°C (fondovalle/collina)

Sabato 11 marzo 2023

In prevalenza soleggiato su tutta la regione. Qualche nube sull’estremo levante e sporadiche velature in transito senza conseguenze.

Venti di burrasca da ovest/sud-ovest al largo, deboli variabili sotto costa.

Mare agitato al largo, molto mosso per onda lunga da sud-ovest in costa.

Temperature pressoché stazionarie.

Tendenza per domenica 12 marzo 2023

Soleggiato a parte qualche nube sui versanti padani al mattino, in via di attenuazione. Ventilazione in rotazione a nord

Temperature sempre miti.