Liguria – Arriverà a fine mese, come ogni anno, il passaggio all’ora legale che significherà spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio e, di conseguenza, dormire un’ora di meno e guadagnarne una di luce.

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, infatti, ci sarà il “passaggio”, e alle due di notte bisognerà spostare in avanti di un’ora tutti gli orologi che non compiono l’operazione in automatico.

Cellulari, sveglie elettroniche e computer dovrebbero impostarsi automaticamente ma è meglio controllare i settaggi per evitare brutte sorprese.

Avremo la sensazione di giornate “più lunghe” e con più luce ma anche le consuete difficoltà a regolare gli orari del sonno che, per i più sensibili, può comportare un fastidio per circa una settimana.

L’ora legale resterà sino al passaggio autunnale all’ora solare.

Il dibattito sull’abolizione è stato archiviato e l’Unione Europea lascia ai singoli stati la decisione se adottare o meno il cambio di ora. La maggior parte degli Stati lo farà.