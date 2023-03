Arenzano (Genova) – Stava attraversando la strada quando un’auto l’ha travolta gettandola pesantemente a terra. Ancora un incidente stradale con un pedone investito. Questa volta è successo ad Arenzano, nel ponente genovese.

Una donna di circa 80 anni è stata centrata da una vettura mentre si trovava sulle strisce pedonali in via Zunino. A causa dell’impatto la pensionata è stata scagliata a terra riportando una profonda ferita alla testa.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce d’Oro di Sciarborasca in servizio 118 e le forze dell’ordine.

La pensionata è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Martino di Genova mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.