Genova – Un tasso in difficoltà è stato soccorso dai volontari di Enpa nella zona di Sant’Ilario, sulle alture di Nervi. L’animale, affetto da rogna, è stato trasferito in clinica e sottoposto alle cure del caso.

“Pochi giorni dopo l’arrivo del tasso di cui vi abbiamo già parlato – scrive Enpa Genova – siamo stati chiamati per recuperarne un altro a Sant’Ilario: ringraziamo anche la Vigilanza Regionale per il recupero.

Lo abbiamo trovato affetto da rogna: con il nostro veterinario gli abbiamo prontamente somministrato le cure del caso e ora aspettiamo di vedere come evolverà la sua situazione.

Possiamo comunque dirci fiduciosi e anche il suo temperamento lascia intendere uno spirito da combattente: nonostante la rogna è comunque reattivo e molto aggressivo, dando del filo da torcere ai nostri volontari. Inoltre, mangia come un lupo!

Non ci resta che augurargli buona fortuna”.

