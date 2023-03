Genova – Migliorano lentamente, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’operaio di 36 anni ferito in modo grave al volto da un terribile incidente avvenuto nello stabilimento di Ansaldo Energia.

L’incidente è avvenuto o scorso 21 febbraio e da allora l’uomo resta ricoverato nel repatto di Rianimazione dell’ospedale, lottando per la vita.

L’operaio non è più sedato e respira in modo autonomo senza il ventilatore. Inizia a rispondere agli stimoli e alle richieste dei medici e ha dimostrato di riuscire a muovere tutti gli arti pur nelle complesse situazioni in cui si trovano.

La prognosi resta ancora riservata ma i segnali sono positivi.