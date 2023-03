Genova – “Per sempre nei nostri cuori, ciao Sofia”. Questa la scritta apparsa questa sera sulla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova, per ricordare Sofia Sacchitelli, scomparsa prematuramente a causa di un tumore raro al cuore.

La giovane, 23 anni, studentessa di medicina al quinto anno, ha fondato l’associazione ‘Sofia nel cuore’ con l’obiettivo di portare avanti un progetto di ricerca scientifica per migliorare la qualità di cura e ampliare l’offerta terapeutica per i pazienti affetti dalla sua stessa patologia, l’angiosarcoma cardiaco.