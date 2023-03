La Spezia – Patente ritirata e 10 punti in meno. E’ quanto “collezionato” da un 50enne sorpreso alla guida della sua auto dopo aver fatto uso di cocaina.

A scoprirlo la polizia stradale che, nella notte tra venerdì e sabato scorso lo ha fermato durante i controlli per il contrasto alle cosiddette “Stragi del Sabato Sera”.

Nel tentativo di scoraggiare le persone a mettersi alla guida dopo aver consumato alcolici e sostanze stupefacenti la polizia stradale ha fermato e controllato 58 persone.

Gli agenti dopo gli esami effettuati da personale medico presente sul posto con un laboratorio mobile di analisi mediche, hanno proceduto a denunciare a piede libero all’Autorità Giudiziaria un uomo cinquantenne residente nella provincia di Massa per guida sotto l’effetto di cocaina, con contestuale ritiro della patente di guida con decurtazione di 10 punti.