Genova – Due diversi cortei, in partenza dalla Valbisagno e da Ponente, diretti nel centro cittadino, per protestare contro il blocco dei bonus fiscali e dei crediti fiscali. Partiranno intorno alle 7,30 di questa mattina le due manifestazioni organizzate da un sedicente movimento indipendente delle imprese edili in difficoltà per le scelte del Governo su bonus in edilizia e crediti fiscali.

La prima muoverà da piazzale Parenzo, in Valbisagno diretta verso il centro mentre la seconda partirà dalla zona di Campi per muovere anch’essa verso il centro ma attraversando le principali direttrici della viabilità che dal ponente porta verso il cuore della città.

Previsti quindi disagi per il traffico locale e possibili ripercussioni su tutta la viabilità quando i due cortei si riuniranno in centro.

Alla manifestazione non partecipano i sindacati ma sono oltre 9.000 i dipendenti del settore e moltissime le ditte piccole e medie letteralmente “strangolate” dall’evolversi del mercato, passato dalla corsa ai cantieri del 110 per cento al blocco dei crediti fiscali deciso dal nuovo Governo. Una situazione potenzialmente “esplosiva” per numero di persone coinvolte nel problema che sta mettendo in seria difficoltà il settore.