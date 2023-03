Genova – Un altro incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo lungo le strade genovesi. Un motociclista è rimasto ferito in un sinistro stradale avvenuto in lungomare Canepa ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, presenti anche gli agenti della polizia locale, i quali avranno il compito di chiarire la dinamica dell’incidente.