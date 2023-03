Liguria – Il numero delle persone sotto i 29 anni che non studiano e non lavorano è in aumento e sempre più spesso sono costretti ad emigrare. Lo denuncia il Partito Democratico che punta il dito sulle “poche opportunità per chi rimane”

Secondo gli esponenti del Partito Democratico, infatti “ancora una volta i dati che emergono sull’occupazione giovanile nella nostra regione e nella nostra città sono drammatici. Da anni il fenomeno dei NEET (giovani tra 15 e 29 anni che non studiano né lavorano) è in costante espansione e l’ultima indagine statistica conferma questo trend, evidenziando ulteriori peggioramenti. In Liguria sono più di 40.000 i giovani fra i 15 e i 29 anni non impegnati in un corso di studi e senza un’occupazione”.

“A Genova, quasi il 20% di ragazze e ragazzi, 1 su 5, si trova in questa condizione – denuncia ancora il PD – Siamo convinti che questo dato drammatico riveli per intero la sua portata solo alla luce di un’analisi generale di quanto succede sul nostro territorio. Nonostante il fenomeno sia riscontrabile in tutto il Paese, in Liguria il numero di Neet supera del 10% la media nazionale. A questo dato è opportuno affiancare i numeri dell’emigrazione giovanile, anch’essa in costante crescita, e la perdita di residenti, circa 6.000 ogni anno solo a Genova”.

Sempre secondo il Partito Democratico “in questi anni in Regione e in Comune, la destra non ha ritenuto prioritaria né ha messo in pratica alcuna politica per dare opportunità di formazione, professionali, culturali efficaci ai giovani, né a creare un mercato del lavoro in grado di trattenere quelli fra loro che hanno avuto l’opportunità di formarsi. Chi può va altrove, sempre più spesso fin dal primo ciclo universitario. Per chi resta le opzioni sono scarse e spesso poco dignitose: nessuno spazio di aggregazione sociale, stage mal pagati, lavori ultra precari o addirittura offerte di mansioni specializzate senza alcun compenso, come quella del bando comunale per il Museo del Mare”