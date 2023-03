Genova – Al via, nel quartiere di San Fruttuoso, il primo esperimento italiano per un attraversamento pedonale “lifeguard” che si illumina al passaggio dei pedoni.

In via Torti la prima istallazione che potrebbe rivoluzionare il modo di attraversare la strada in sicurezza.

I primi risultati sono molto positivi e i residenti della zona guardano con favore all’iniziativa voluta dal Municipio Bassa Val Bisagno con il sostegno del Comune.

In pratica l’attraversamento viene dotato di paletti che si illuminano quando nelle vicinanze è presente una persona che intende attraversare la strada e altra segnaletica verticale si illumina per avvertire gli automobilisti della presenza di persone.

Un sistema che rende particolarmente evidente l’intenzione di attraversare la strada e rende particolarmente visibili i pedoni.

Un esperimento voluto per contrastare il triste fenomeno degli incidenti stradali che vedono vittime pedoni che attraversano la strada.