Genova – Sarà l’autopsia disposta dal magistrato che segue il caso a chiarire le cause del decesso, avvenuto sabato sera, di un ragazzo di 15 anni che partecipava ad una festa a Castelletto.

Il giovane si trovava in un appartamento di via Crocco con altri 15 coetanei quando si è sentito male e a nulla sono serviti i soccorsi chiamati dagli amici.

Il giovane avrebbe partecipato a una sorta di mini incontri di Boxe organizzati durante la festa usando guantoni e attrezzatura presente in casa.

Le prime indagini avrebbero escluso l’abuso di alcolici o altre sostanze e per questo motivo, al momento, l’attenzione è concentrata sugli “incontri” e sulla possibilità che il ragazzo soffrisse di qualche malformazione cardiaca non diagnosticata.

La tragedia in tarda serata quando il ragazzo, subito dopo gli incontri, si è sentito male e si è accasciato a terra privo di sensi.

Gli amici hanno subito chiamato il 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare. All’arrivo dell’ambulanza i tentativi per rianimarlo si sono rivelati inutili.