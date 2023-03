Ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Liguria con l’arrivo di correnti fredde di origine settentrionale. Da domani, però previsto un ritorno delle correnti umide che porteranno invece ad un aumento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 28 marzo 2023

Condizioni di cielo Inizialmente sereno con atmosfera limpida e asciutta

Passaggio di velature da ponente a levante nel corso della giornata in un contesto sempre soleggiato.

Venti rimangono sostenuti fino alla mattina, per poi placarsi velocemente e definitivamente a seguire. Brezze prevalenti durante il pomeriggio.

Mare in rapido calo del moto ondoso nel corso della mattinata, fino a poco mosso.

Temperature: minime in diminuzione a fondovalle, specie nelle aree più riparate; massime in calo lungo la fascia costiera.

Costa: min +4/9°C, max +14/17°C

Interno: min -6/+4°C , max +10/15°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 29 marzo 2023

Un rientro di correnti umide da sud-ovest determinerà un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, non si escludono in serata deboli precipitazioni sul settore orientale, specie a ridosso dei rilievi appenninici.

Venti in disposizione da libeccio al largo teso, rinforzi sul settore ovest / Capo Mele al pomeriggio.

Mare poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio, tendente a molto mosso il settore ovest.

Temperature in aumento deciso in quota, calano le massime sull’arco ligure, specie sulla fascia costiera.

Tendenza per giovedì 30 marzo 2023

Nuvolosità sparsa, non si esclude qualche breve e debole precipitazione sul genovesato occidentale

Vento attivo da sud

Mare mosso