Genova – Ha pubblicato un annuncio online per vendere 4 cerchioni in lega per auto ma è stato truffato e raggirato da una banda criminale.

I carabinieri hanno individuato gli autori del raggiro denunciando per truffa, ricettazione e riciclaggio 4 persona.

La vittima è stata contattata e convinta a effettuare una apparente operazione online che, in realtà, si è trasformata in un prelievo dal proprio conto corrente di oltre 2mila euro.

Quando l’uomo si è accorto che il denaro, invece di entrare nel suo conto corrente era uscito per ricaricare una postepay, ha denunciato la truffa ma nel frattempo il denaro era già stato inviato ad altre tessere ricaricabili riconducibili a persona tra i 20 e i 55 anni.