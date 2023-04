Genova – Ennesimo pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada nel capoluogo ligure. Questa volta è successo in via San Giovanni d’Acri, nel quartiere di Cornigliano, nel ponente genovese.

Una pensionata di 80 anni è stata travolta da una vettura mentre stava attraversando la strada ed è stata scagliata a terra riportando gravissime ferite.

Soccorsa dai passanti e poi dall’ambulanza del 118, la pensionata è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale che ha raccolto gli elementi utili alla ricostruzione di quanto avvenuto ed ha sottoposto il conducente dell’automobile ai controlli per rilevare eventuale uso di alcol o sostanze stupefacenti.

Per lui l’ipotesi di accusa di lesioni colpose.