Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista vittima ieri pomeriggio di un brutto incidente stradale sul Monte Fasce, sulle alture della città. Il centauro stava percorrendo la strada provinciale 67 quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada compiendo un volo di alcuni metri.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Uscio con l’ambulanza del 118 ma vista la gravità delle ferite e per sospette lesioni interne è stato deciso l’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco che ha trasferito con la massima urgenza il ferito all’ospedale San Martino.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

In serata la strada provinciale è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di emergenza.