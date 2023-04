Genova – C’è anche la “pista anarchica” tra le ipotesi investigative per l’incendio divampato questo pomeriggio in un deposito attiguo al locale ufficio di Poste Italiane per la distribuzione della corrispondenza raccomandata.

Le fiamme hanno bruciato materiale accatastato in uno spazio accanto al parcheggio per le auto di Poste e hanno danneggiato alcune vetture parcheggiate ma solo la rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si estendesse coinvolgendo anche i palazzi soprastanti.

Nel pomeriggio l’allarme lanciato dai residenti che hanno notato una nuvola di fumo nero che si alzava dai locali al piano terra del palazzo ed hanno allertato il 112.

Le squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate sul posto ed hanno rapidamente spento le fiamme.

Danni ingenti ma contenuti alle sole auto posteggiate nel parcheggio di Poste Italiane.